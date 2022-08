Edo De Laurentiis esce allo scoperto: “Arriveranno questi colpi” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teletica.com, emittente costaricana. Arriva l’annuncio su Keylor Navas, su cui il il dirigente azzurro ha annunciato: “Il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte che ha vinto molti campionati”. Proprio sull’ex Real Madrid, il tecnico del Paris Saint-Germain, Cristophe Galtier, ha annunciato che il portiere non vuole un ruolo da secondo, aprendo difatti alla partenza. Sulla situazione portieri: “Stiamo parlando con molti club, con Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori che piacciono al Napoli e stiamo andando a vedere, il mercato è aperto fino a settembre”, ha detto. MADRID, SPAIN – MARCH 09: Keylor Navas of Paris Saint-Germain warms up prior to the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two match between ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Il vice presidente del Napoli, Edoardo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teletica.com, emittente costaricana. Arriva l’annuncio su Keylor Navas, su cui il il dirigente azzurro ha annunciato: “Il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte che ha vinto molti campionati”. Proprio sull’ex Real Madrid, il tecnico del Paris Saint-Germain, Cristophe Galtier, ha annunciato che il portiere non vuole un ruolo da secondo, aprendo difatti alla partenza. Sulla situazione portieri: “Stiamo parlando con molti club, con Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona perché ci sono giocatori che piacciono al Napoli e stiamo andando a vedere, il mercato è aperto fino a settembre”, ha detto. MADRID, SPAIN – MARCH 09: Keylor Navas of Paris Saint-Germain warms up prior to the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two match between ...

