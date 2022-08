E’ nato il Terzo Polo di Renzi e Calenda. Ma non sarà Matteo a guidarlo (Di giovedì 11 agosto 2022) Come ampiamente atteso, nasce il Terzo Polo di Matteo Renzi, e Carlo Calenda. A darne l’annuncio è lo stesso leader di Italia Viva con un post Facebook. “Tutti parlano da giorni di Terzo Polo. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica? Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell’Italia” spiega Renzi. Una proposta “concreta, competente, seria sul lavoro, sull’ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell’Italia, tema fondamentale in questo tempo di crisi” chiarisce. Costruire una casa simile non è facile, prosegue l’ex segretario del Pd, ma è possibile. “E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Come ampiamente atteso, nasce ildi, e Carlo. A darne l’annuncio è lo stesso leader di Italia Viva con un post Facebook. “Tutti parlano da giorni di. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica? Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell’Italia” spiega. Una proposta “concreta, competente, seria sul lavoro, sull’ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell’Italia, tema fondamentale in questo tempo di crisi” chiarisce. Costruire una casa simile non è facile, prosegue l’ex segretario del Pd, ma è possibile. “E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara ...

