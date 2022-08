Ciclismo | positivo ad un test antidoping | squalificato per un anno Michele Gazzoli

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 agosto 2022)è statoper undopo essere risultatoal tuamminoeptano ad un. A renderlo noto è stata l’Union Cycliste Internationale (UCI) in un comunicato. “Il corridore italianoè stato sanzionato con un periodo di squalifica di unper violazione non intenzionale del regolamento(ADRV). La questione nasce a seguito di un Adverse Analytical Finding (AAF) per Tuaminoheptane* in un campione raccolto in gara il 17 febbraio 2022 dall’Internationaling Agency (ITA) per conto dell’UCI – si legge nella nota – In conformità con il Codice Mondiale(il Codice) e le Regole ...