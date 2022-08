Chi votare alle elezioni del 25 settembre: i programmi dei partiti (Di giovedì 11 agosto 2022) Chi votare alle elezioni del 25 settembre 2022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Calenda, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono i programmi elettorali dei partiti? In questo... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Chidel 252022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Calenda, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono ielettorali dei? In questo...

CarloCalenda : Il mio avversario in questa campagna sarà chi vi dirà che non si può cambiare e vi inviterà a votare lo schierament… - borghi_claudio : @VperVendetta99 @SovranitaLavoro Simmetricamente uno potrebbe dire perché votare un partito senza indicare chi, col… - matteorenzi : Scoperta oggi un'altra truffa sul reddito di cittadinanza. 1.5 milioni€ rubati a Torino ai cittadini onesti. Salv… - viriologo_xx_xx : @lameduck1960 Siamo fritti. Ora non so più chi votare. - anna113tk : RT @BeppeGiulietti: Ognuno deciderà chi votare,ma noi di @Artventuno vogliamo ringraziare @cucchi_ilaria @aboubakar_soum perché li abbiamo… -