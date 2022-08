Camerieri in mascherina? Sgarbi sbotta | “E io cambio locale”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 11 agosto 2022) Premessa: lanon è più obbligatoria per il personale di bar, ristoranti, alberghi etc etc; è praticamente imposta dal datore di lavoro. Io credo alla pari dignità fra le persone, chi serve e chi è servito. Mi turba vedere questi lavoratori praticamente obbligati a servire clienti che non hanno questo obbligo. Nuoce alla loro salute ma ancora di più nuove a quella dei clienti: si toccano continuamente con le dita laumida di muco e terreno di cultura per numerosi germi e poi vi servono le pietanze e impiastricciano tutto quello che toccano. Io mi comporto così: chiedo gentilmente di essere servito da un operatore con le mani pulite e senza. Se rifiutano,. Vittorio, 11 agosto 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.