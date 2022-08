Brambati: ‘Alla Juve c’è un grande punto di domanda su Pogba’ (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati parla a Tmw Radio: "C'è un grande punto di domanda su Pogba, su... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimoparla a Tmw Radio: "C'è undisu Pogba, su...

Commenta per primo L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati parla a Tmw Radio: 'C'è un grande punto di domanda su Pogba, su quando tornerà e su come tornerà. Se sarà il Pogba visto in Italia, sicuramente la Juve ha acquistato tantissimo ma continuo a ... Brambati: "Napoli mina vagante di Serie A, in troppi sottovalutano la squadra di Spalletti" Queste le sue parole: Brambati sul Napoli 'Il Napoli avrà un grande vantaggio rispetto alle altre: non viene considerato, avrà la fortuna di partire a fari spenti. Nessuno candida gli azzurri alla ...