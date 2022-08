Benzina e Diesel: ecco fino a quando avranno quest’ottimo prezzo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Governo ha deciso di stabilire un limite massimo rispetto ai prezzi di Benzina e Diesel; per quanto tempo ne potremo godere ancora? Lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche approvate dalla Commissione Europea ai danni della Russia – hanno portato inevitabilmente all’aumento progressivo dei prezzi della Benzina e del Diesel. Molti distributori hanno addirittura triplicato la cifra originaria, pertanto il Governo Draghi ha deciso di livellare il valore del carburante in tutto il territorio nazionale. Attualmente, la cifra massima corrisponde a 2 euro al litro, con una media di circa 1,80 al litro su tutto il territorio nazionale. Per quanto ancora potremo godere di questo sconto offerto dallo Stato? Benzina e Diesel (Qui ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Governo ha deciso di stabilire un limite massimo rispetto ai prezzi di; per quanto tempo ne potremo godere ancora? Lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche approvate dalla Commissione Europea ai danni della Russia – hanno portato inevitabilmente all’aumento progressivo dei prezzi dellae del. Molti distributori hanno addirittura triplicato la cifra originaria, pertanto il Governo Draghi ha deciso di livellare il valore del carburante in tutto il territorio nazionale. Attualmente, la cifra massima corrisponde a 2 euro al litro, con una media di circa 1,80 al litro su tutto il territorio nazionale. Per quanto ancora potremo godere di questo sconto offerto dallo Stato?(Qui ...

