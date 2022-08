Aumento refezione scolastica | “scelta assurda da parte dell’amministrazione”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 11 agosto 2022) di Erika Noschese È destinata a sollevare non poche polemiche la decisionecomunale di Salerno di rivedere le tariffe per il servizio di, soprattutto in questo periodo così delicato per le famiglie dopo due anni di pandemia e in seguito agli aumenti derivanti dalla guerra in Ucraina, tra caro vita e caro bolletta. A puntare il dito contro il Comune di Salerno è Michele Sarrubbo, presidente del Consiglio di Istituto della scuola Medaglie d’Oro, a nome di tutti i genitori che male hanno digerito la delibera di giunta la quale, tra le altre cose, prevede anche il pagamento del trasporto scolastico. “Il mondo della scuola, per il terzo anno consecutivo, è penalizzato da scelte scellerate. Questa volta, purtroppo, hanno messo le mani in tasca alle famiglie salernitane che usufruiscono del servizio ...