AntiFascismo L' insostenibile leggerezza di un dibattito

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il rischio di ricostituzione del Partito fascista secondo Togliatti, Bobbio ed Emilio Gentile. Gli incontri segreti fra Almirante e Berlinguer. L’impressione che gli esami del sangue a Meloni non servano a delegittimare lei, ma a legittimare gli antifascisti di professione

L'HuffPost

Una delle storie meno note dell'viene raccontata nell'ultimo libro del giornalista ... Con la guerra alle porte, la repressione del regime si faper gli scarsi mezzi, sia ...Non rinnoverò, anzi, riconsegnerò la tessera dell' Anpi. D'ora in avanti coltiverò l'e la memoria resistenziale lontano da ogni sigla, sigillo ufficiale, in assoluta ...l'... (Anti)Fascismo. L'insostenibile leggerezza di un dibattito Il rischio di ricostituzione del Partito fascista secondo Togliatti, Bobbio ed Emilio Gentile. Gli incontri segreti fra Almirante e Berlinguer.