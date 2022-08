Aborto a base di erbe, ecco perché dovreste fare attenzione alle notizie che circolano su TikTok (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è parlato molto di Aborto in questi ultimi mesi, soprattutto da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato la storica sentenza Roe v. Wade, che nel 1973 aveva reso l’accesso all’Aborto un diritto costituzionale. La decisione di ribaltare la sentenza ha messo in pericolo la vita di moltissime donne e incendiato tutta l’America, che è scesa in piazza a protestare. Sulla scia di questi avvenimenti, gli utenti dei social hanno iniziato conversazioni su metodi alternativi per interrompere le gravidanze e condiviso suggerimenti che però potrebbero fare più male che bene. Secondo un report del New York Times, le ricerche di Google per frasi come “Aborto fai-da-te” sono aumentate drasticamente nelle ultime settimane. E questo aumento è coinciso con una serie di video sull’argomento divenuti virali su ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è parlato molto diin questi ultimi mesi, soprattutto da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato la storica sentenza Roe v. Wade, che nel 1973 aveva reso l’accesso all’un diritto costituzionale. La decisione di ribaltare la sentenza ha messo in pericolo la vita di moltissime donne e incendiato tutta l’America, che è scesa in piazza a protestare. Sulla scia di questi avvenimenti, gli utenti dei social hanno iniziato conversazioni su metodi alternativi per interrompere le gravidanze e condiviso suggerimenti che però potrebberopiù male che bene. Secondo un report del New York Times, le ricerche di Google per frasi come “fai-da-te” sono aumentate drasticamente nelle ultime settimane. E questo aumento è coinciso con una serie di video sull’argomento divenuti virali su ...

