Ultime Notizie Roma del 10-08-2022 ore 17:10 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara completo in Ucraina 11 civili sono stati uccisi e 13 feriti nella notte nel corso dei bombardamenti russi sul distretto di nikopol una donna di massa uccisa la scorsa notte durante un attacco Russo invece alla periferia di zatori nel territorio Dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa tre case sono state distrutte al 30 sono danneggiati le forze russe che occupano la centrale nucleare nel sud-est del paese si stanno preparando collegare la centrale della Crimea Nissa da Mosca nel 2014 e la stanno danneggiando ha fermato l'operatore ucraino citato dal Guardian crisi Taiwan il comando del teatro orientale delle Forze Armate cinesi ha reso Noto di aver completato con successo le operazioni militari congiunte intorno all'Isola tutti legge ...

