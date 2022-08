Tumori | scoperto un algoritmo in grado di scovare quali cellule si potranno ammalare

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un nuovoha permesso di scoprire che diverse mutazioni genetiche tipiche del cancro sono già presenti in molteritenute sane localizzate nelle vicinanze di un tumore, consentendo d’individuare quelle che probabilmente si ammaleranno. Una vera e propria mappa genetica che potrebbe rivelarsi preziosa per effettuare diagnosi sempre più precoci e anche per decidere verso quale regione del tumore indirizzare i trattamenti, aumentandone l’efficacia. È stata messa a punto grazie ad uno studio pubblicato sulla rivista Nature e guidato dall’Università di Oxford e dall’Istituto Tecnologico Reale (Kth) di Stoccolma che, attraverso una tecnica innovativa, spiega come nascono, crescono e cambiano nel tempo lemalate. Il carattere innovativo del metodo Le attuali tecniche per studiare la genetica delle ...