Tre suicidi tra i detenuti in cinque giorni: settimana orribile in Campania (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si sono recati nel carcere di Secondigliano, nella mattinata di oggi, il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, e il Garante di Napoli, Pietro Ioia, per meglio appurare i motivi che hanno indotto un detenuto algerino di 33 anni, ieri, ad impiccarsi nella sua cella. Dardou Gardon (questo è il suo nome), condannato per rapina, era giunto in Campania nel 2021, nel carcere di Benevento e lì è rimasto sino a mese di maggio, quando l'Amministrazione penitenziaria l'ha trasferito a Secondigliano. Già nell'Istituto di Benevento aveva tentato due volte di uccidersi, perché lontano dalla famiglia, che a suo dire viveva a Marsiglia e non vedeva dal suo ingresso in carcere. Il Garante campano, dopo avergli parlato al telefono per calmarlo e tranquillizzarlo, il 5 ...

