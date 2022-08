Serie A, sarà Prontera l’arbitro di Lecce-Inter (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco l’arbitro di Lecce-Inter, match della prima giornata della Serie A 2022/2023 In vista della prima giornata della Serie A 2022/2023 in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Lecce-Inter, in programma per sabato 5 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera. Il fischietto della sezione di Bologna sarà assistito da Mondin e Rossi L; il quarto uomo sarà Marcenaro. Al VAR Banti e Paganessi all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Eccodi, match della prima giornata dellaA 2022/2023 In vista della prima giornata dellaA 2022/2023 in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 5 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalAlessandro. Il fischietto della sezione di Bolognaassistito da Mondin e Rossi L; il quarto uomoMarcenaro. Al VAR Banti e Paganessi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Gazzetta_it : Leao, sarà l'anno della consacrazione. Da Pallone d'Oro - sportli26181512 : #Juve, #Allegri festeggia 55 anni: 'Il regalo a Ferragosto': Il club bianconero ha fatto gli auguri al mister tosca… - AnnaMancini81 : Sex Education 4, sarà rivoluzione nel cast: quattro personaggi lasciano la serie - Andry8410 : #SuningOut con questa rosa incompleta non siamo nemmeno teste di serie che cosa pensa di fare in Champions??? Dobbi… - tuttofrosinone : Zenga: 'Sarà una Serie B bellissima. Esagerato chiamarla A2? No, è la realtà' -

Il retroscena che fa tremare Allegri: praricamente saltato ... i bianconeri sono in pole position per accogliere Memphis Depay, mentre oggi sarà il giorno di ... raggiungere la 'Vecchia Signora' e portare le sue doti in Serie A. L'affare con la Juve, però, stava ... Nvidia intensifica i suoi sforzi sul Metaverso Martedì, la società ha rivelato una nuova serie di strumenti per sviluppatori incentrati sugli ... Nvidia afferma che una funzione principale degli strumenti sarà quella di aiutare a migliorare la ... BadTaste.it TV ... i bianconeri sono in pole position per accogliere Memphis Depay, mentre oggiil giorno di ... raggiungere la 'Vecchia Signora' e portare le sue doti inA. L'affare con la Juve, però, stava ...Martedì, la società ha rivelato una nuovadi strumenti per sviluppatori incentrati sugli ... Nvidia afferma che una funzione principale degli strumentiquella di aiutare a migliorare la ... Vince Gilligan: la sua prossima serie sarà totalmente diversa da Breaking Bad e Better Call Saul