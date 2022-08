Sassuolo, Sky: “Accordo per Pinamonti, domani le visite” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sassuolo Pinamonti- Il Sassuolo continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Neroverdi, debutteranno in Serie A a ferragosto contro la Juventus. Il futuro di Andrea Pinamonti si è finalmente definito. L’attaccante lascia l’Inter e passa al Sassuolo per un’operazione da circa 20 milioni di euro. Accordo raggiunto tra società dopo due incontri, uno ieri sera e uno questa mattina a Milano. Le parti hanno così trovato un’intesa, domani le visite mediche come riporta Sky. Un’operazione importante per il Sassuolo, legata alla cessione di Raspadori al Napoli che sarà definita nelle prossime ore (è a un passo, non è ancora fatta). Questo è l’incastro: Pinamonti al Sassuolo al posto ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Neroverdi, debutteranno in Serie A a ferragosto contro la Juventus. Il futuro di Andreasi è finalmente definito. L’attaccante lascia l’Inter e passa alper un’operazione da circa 20 milioni di euro.raggiunto tra società dopo due incontri, uno ieri sera e uno questa mattina a Milano. Le parti hanno così trovato un’intesa,lemediche come riporta Sky. Un’operazione importante per il, legata alla cessione di Raspadori al Napoli che sarà definita nelle prossime ore (è a un passo, non è ancora fatta). Questo è l’incastro:alal posto ...

infoitsport : Sassuolo, Sky: “Accordo per Pinamonti, domani le visite” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Sassuolo, nessuna accelerata per Raspadori: le parti sono al lavoro, ecco le cifre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Sassuolo, nessuna accelerata per Raspadori: le parti sono al lavoro, ecco le cifre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Sassuolo, nessuna accelerata per Raspadori: le parti sono al lavoro, ecco le cifre - napolimagazine : SKY - Napoli-Sassuolo, nessuna accelerata per Raspadori: le parti sono al lavoro, ecco le cifre -