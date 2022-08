Roma | 11enne investito da suv | è grave

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022), 10 ago. (Adnkronos) - Un bambino di 11 anni è statoda un suv oggi intorno alle 13 a, in via del Torraccio di Torrenova, all'intersezione con via Casilina. Subito dopo l'auto è andata a sbattere contro un semaforo abbattendolo. L'è stato trasportato in codice rosso al Bambin Gesù mentre il conducente del suv è stato trasportato al Policlinico Casilino per alcune lievi lesioni. Sarà sottoposto ai test per verificare l'assunzione di alcol e droga. Sul posto sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia diCapitale che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.