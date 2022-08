Pnrr da rivedere, via il RdC, Flat Tax per le partite Iva e... Esclusiva Affaritaliani/ Il programma del Centrodestra (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'ultima riunione sul programma del Centrodestra è finita ieri sera. La bozza è ancora in fase di definizione, ma Affari l'ha già visionata Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'ultima riunione suldelè finita ieri sera. La bozza è ancora in fase di definizione, ma Affari l'ha già visionata Segui su.it

Gauro5 : @7961Angelo @PoliticaPerJedi Perché la destra meloniamaè sovranista, antieuropea, vuole “rivedere” il PNRR, antidra… - galfort2 : @Ulisse_7207 ???? Fanno conto sul PNRR, visto che nei progetti dx/cdx è da rivedere! Però ci vuole un PNRR di copertu… - AlBosaz : @berlusconi Berlusconi, vista la guerra in n Ucraina che è successiva al PNRR il PNRR si può rivedere in funzione e… - MARIAMA25994545 : @AnnaAscani @pdnetwork Calenda è un idealista che non accetta di rivedere le sue posizioni, mi dispiacerebbe ritrov… - RPublic22 : @giovannidetoni1 @repubblica @FratellidItalia Oltre che dalla maleducazione, lei è accecato anche dall’ideologia ch… -