Nessun ripensamento sullo stato di diritto, Varsavia minaccia von der Leyen (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Polonia ha minacciato di rovesciare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen se Bruxelles non sbloccherà i fondi destinati a Varsavia, in un... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Polonia hato di rovesciare la presidente della Commissione europea Ursula von derse Bruxelles non sbloccherà i fondi destinati a, in un... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

camilladezorzi : Nunzio che si mette nei guai per ritrovare una che l' ha lasciato senza nessun ripensamento #upas - Marsca8 : RT @ClientiCarmelo: @Marsca8 @cugusi1952 @enrico_farda Il quadro politico è nuovamente cambiato. Speriamo sia definitivo. Programma chiaro… - Pieropippero : @DeShindig leggi il tweet di CC. dice che era disposto a imbarcare anche Fratoianni & Co. ma non ad ascoltare dichi… - paoloigna1 : Come era nelle cose e nelle dichiarazioni di #Letta e #Conte nessun ripensamento. Ora tutto è definito. Elezioni p… - robenven : @CarloCalenda @Azione_it @pdnetwork Sono assolutamente d’accordo. #Letta ha fatto un pasticcio inenarrabile. Ora so… -