Leonardo morto nell'incidente a Corso Francia: saltata la toppa sulla buca killer

Prima un rattoppo sulla buca, poi quel pezzo di asfalto saltato via qualche ora prima del passaggio con la moto di Leonardo Lamma, il 19enne che ad aprile scorso ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio, dove sono state investite e uccise Gaia e Camilla. Ora, a distanza di mesi, i caschi bianchi hanno depositato un rapporto preliminare sull'incidente: per loro quel giorno, prima dello schianto, sulla 'buca killer' era saltata la toppa. Quella che era stata messa a una voragine il 27 marzo dopo la rottura di una tubatura di Acea.

