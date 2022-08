Kean come contropartita: Juventus, il due per uno proposto in Serie A (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus cerca dei rinforzi e può sfruttare Moise Kean come contropartita: il due per uno è proposto in Serie A Missione rinforzi. La Juventus deve completare la rosa come… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lacerca dei rinforzi e può sfruttare Moise: il due per uno èinA Missione rinforzi. Ladeve completare la rosa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

LeoBonny97 : @AJG_Official @GiammyFaedo Depay, Kostic, Vlahovic, Kean e Di Maria. 5 giocatori per tre posti, in attesa di Chiesa… - dangelopasquale : @morenoAlmare Ronaldo ,come a Manchester, comportamento scorretto Kean nu pacco Zakaria aspettiamo - Mouad65151507 : @checheugno @AJG_Official @Nicosola3 Si e cosi!! Perché se parte kean e rimaniamo solo con depay e a depay viene un… - GiammyFaedo : @AJG_Official depay prenderebbe il posto di morata, come avevi kean vlahovic e morata in rosa puoi tenere depay kean e vlahovic - Mouad65151507 : @AJG_Official Perché dovrebbe essere legato a kean?Rispetto alla rosa della scorsa stagione Di Maria>dybala kostic>… -