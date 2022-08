Juve e Rabiot ai saluti, Paredes può arrivare (Di mercoledì 10 agosto 2022) TORINO - Rabiot ai saluti. C'è il Manchester United sempre più nitido all'orizzonte e la Juve può davvero pensare concretamente di piazzare un colpo in uscita, che garantirebbe ossigeno puro ai conti ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) TORINO -ai. C'è il Manchester United sempre più nitido all'orizzonte e lapuò davvero pensare concretamente di piazzare un colpo in uscita, che garantirebbe ossigeno puro ai conti ...

romeoagresti : Allo stato attuale delle cose, non risultano accordi tra #Juve e #MUFC per #Rabiot: i club stanno parlando, così co… - AlfredoPedulla : #Fabian-#PSG, #Rabiot-#ManchesterUnited, #Paredes-#Juve (da maggio, con o senza #Kean): il triangolo sì, lavori in corso - Gazzetta_it : Scatto per Depay, Kostic in arrivo. E Rabiot allo United apre spazi per Frattesi #Juve #calciomercato - sportli26181512 : #Juve e #Rabiot ai saluti, #Paredes può arrivare: Il francese vola verso il Manchester United con il placet della m… - Paolostop : RT @ecambiaghi: Vendere #Rabiot per finanziare gli arrivi di Depay e Paredes sarebbe un miracolo, a prescindere da quanto possano rendere D… -