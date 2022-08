Interviene in difesa della capotreno molestata: macchinista picchiato da 4 uomini (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chi si intromette in difesa delle vittime del delinquente di turno paga spesso il proprio eroico coraggio a caro prezzo. E lo sa bene il macchinista del treno regionale che ieri si è fermato attorno alle 14.30 alla stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova. L’uomo, dopo essere intervenuto per aiutare una giovane capotreno molestata da quattro stranieri, è stato aggredito a sua volta da questi ultimi, che l’hanno massacrato di botte e poi sono fuggiti. Il macchinista ha raccontato la vicenda alla Fit-Cisl dell’Emilia Romagna, che l’ha descritta nel dettaglio: “La giovane capotreno si accorge di alcune situazioni anomale nelle carrozze, come la continua accensione e spegnimento dell’aria condizionata, apertura dei finestrini bloccati, e così via. Potevano essere causate solo da ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chi si intromette indelle vittime del delinquente di turno paga spesso il proprio eroico coraggio a caro prezzo. E lo sa bene ildel treno regionale che ieri si è fermato attorno alle 14.30 alla stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova. L’uomo, dopo essere intervenuto per aiutare una giovaneda quattro stranieri, è stato aggredito a sua volta da questi ultimi, che l’hanno massacrato di botte e poi sono fuggiti. Ilha raccontato la vicenda alla Fit-Cisl dell’Emilia Romagna, che l’ha descritta nel dettaglio: “La giovanesi accorge di alcune situazioni anomale nelle carrozze, come la continua accensione e spegnimento dell’aria condizionata, apertura dei finestrini bloccati, e così via. Potevano essere causate solo da ...

Biofafafa : RT @neXtquotidiano: Interviene in difesa della capotreno molestata: macchinista picchiato da 4 uomini - neXtquotidiano : Interviene in difesa della capotreno molestata: macchinista picchiato da 4 uomini - tfnews_t : Lo #statodelvaticano interviene sulla #fornituradiarmi da difesa agli “aggrediti” #tfnews #stopwarinukraine… - steobova : @AlbertoBagnai Dagospia interviene puntualmente sempre in difesa del PD. - Gina76280162 : RT @antove: #iovotoItaliaViva. 1/2 Papete accordo Salvini Zingaretti x andare al voto, Renzi interviene PD cambia idea si fa governo. Renzi… -