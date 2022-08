Inter, chi gioca se manca Brozovic. Asllani è 'il vice', ma ci sono due jolly (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

EnricoTurcato : A 5 giorni dal via. Favorito è chi ha vinto l’ultimo Scudetto ?? Milan???? Principale rivale chi ha un Lukaku in p… - Inter : Chi non vede l'ora che torni la Serie A? ?? #ForzaInter - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole mantenere l’impegno con il Napoli (come #Kepa). Poi contano le firme. I rumors sulla #Juve sono di… - sportli26181512 : Inter, chi gioca se manca Brozovic. Asllani è 'il vice', ma ci sono due jolly: Inter, chi gioca se manca Brozovic.… - rtamacc : RT @bedconejo: Tantissimi auguri a chi l'Inter l'ha sempre amata, rispettata e messa al primo posto. Tantissimi auguri al mio eterno Capita… -