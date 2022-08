Ilary Blasi tradita per la seconda volta: ecco chi è Emanuele (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il magazine Chi lancia l'ultima novità sul caso Totti-Blasi. C'è un nuovo personaggio che spunta nella telenovela e avrebbe a che fare con Ilary Blasi. La telenovela dell’estate, che vede protagonisti Francesco Totti, Ilary Blasi virgola e Noemi bocchi, si arricchisce di dettagli. Proprio come una serie tv che entra nel vivo puntata dopo puntata, la vicenda si ingarbuglia e, lungi dal vedere un epilogo, aggiunge un nuovo personaggio alla narrazione. Come sempre, dietro le ultime scottanti novità, c’è il magazine di Alfonso Signorini. Sull’ultimo numero troviamo degli scatti che ci mettono la pulce nell’orecchio. Nel magazine troviamo delle foto nelle quali compaiono Noemi bocchi e un uomo misterioso. Il paparazzo li ha immortalati mentre sono in acqua, impegnati a scherzare. Ma chi è questo nuovo e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il magazine Chi lancia l'ultima novità sul caso Totti-. C'è un nuovo personaggio che spunta nella telenovela e avrebbe a che fare con. La telenovela dell’estate, che vede protagonisti Francesco Totti,virgola e Noemi bocchi, si arricchisce di dettagli. Proprio come una serie tv che entra nel vivo puntata dopo puntata, la vicenda si ingarbuglia e, lungi dal vedere un epilogo, aggiunge un nuovo personaggio alla narrazione. Come sempre, dietro le ultime scottanti novità, c’è il magazine di Alfonso Signorini. Sull’ultimo numero troviamo degli scatti che ci mettono la pulce nell’orecchio. Nel magazine troviamo delle foto nelle quali compaiono Noemi bocchi e un uomo misterioso. Il paparazzo li ha immortalati mentre sono in acqua, impegnati a scherzare. Ma chi è questo nuovo e ...

giuseppe_alto : Ilary Blasi sarebbe stata 'tradita' da un amico che frequentava Noemi Bocchi: il retroscena di Chi - GScuccimarri : Ma come mai è sempre lo stesso settimanale a riportare indiscrezioni sulla separazione Totti/Blasi? Il direttore in… - zazoomblog : Chanel Totti nei video su Tik Tok manca mamma Ilary? Il dettaglio che non è sfuggito sulla Blasi - #Chanel #Totti… - RealGossipland : Signorini ha commentato la gravidanza di Noemi Bocchi svelando lo stato emotivo di Ilary Blasi DETTAGLI QUI… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Ilary Blasi sarebbe stata tradita da Totti ma anche da un amico di vecchia data, che in realtà avrebbe fatto il 'palo' agli… -