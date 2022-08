“I medici hanno parlato chiaro”. Ida Platano, la verità dopo la corsa in ospedale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida Platano, novità sulle sue condizioni di salute. La dama aveva fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, poi era tornata con uno scatto direttamente dall’ospedale. La foto aveva fatto subito il giro della rete: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”, aveva scritto Ida Platano senza aggiungere altro. Per lei è stata un’estate molto movimentata vittima di attacchi personali con il figlio finito sotto tiro. “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”, aveva detto Ida. Ida per la quale pare la redazione di Uomini e Donne stia preparando una doppia veste. Secondo MondoTv24: “Lei avrà un ruolo predefinito. Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida, novità sulle sue condizioni di salute. La dama aveva fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, poi era tornata con uno scatto direttamente dall’. La foto aveva fatto subito il giro della rete: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”, aveva scritto Idasenza aggiungere altro. Per lei è stata un’estate molto movimentata vittima di attacchi personali con il figlio finito sotto tiro. “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”, aveva detto Ida. Ida per la quale pare la redazione di Uomini e Donne stia preparando una doppia veste. Secondo MondoTv24: “Lei avrà un ruolo predefinito. Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”. ...

