Giorgi-Pegula in tv domani: orario, canale e diretta streaming Wta Toronto 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Camila Giorgi affronterà Jessica Pegula al terzo turno del Wta 1000 di Toronto 2022. Prosegue il percorso verso la difesa del titolo per la giocatrice marchigiana, che dopo la bella vittoria all'esordio contro Emma Raducanu si è ripetuta al secondo turno ai danni della belga Mertens. L'asticella ora si alza e sulla sua strada Camila troverà Jessica Pegula, Top 10 e tennista molto ostica specialmente su questa superficie. Non a caso sarà lei a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù dei precedenti (4-1 in suo favore). TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Giorgi e Pegula scenderanno in campo domani, giovedì 11 agosto con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà affidata a Supertennis ...

