Gf Vip, Elisabetta Gregoraci sta frequentando l'ex fidanzato di una nota ex Vippona? L'indiscrezione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver conquistato il pubblico di Battiti Live, pare che adesso Elisabetta Gregoraci abbia conquistato il cuore di un ragazzo: stiamo parlando di Giulio Fratini, noto per essere stato il fidanzato di un'altra Vippona, ovvero Raffaella Fico. Sono settimane che si vocifera di un ipotetico flirt tra i due, ma nelle ultime ore è stato Di Più a dare ulteriori dettagli. Nello specifico, il settimanale ha raccontato che Elisabetta e Giulio si sarebbero conosciuti durante l'inaugurazione di una nuova attività e che avrebbero passato del tempo insieme a Forte dei Marmi. Inoltre, pare che alcuni amici di Fratini abbiano rivelato che i due sono molti affiatati e che i presupposti per una relazione duratura ci siano, almeno per lui. Di lui sappiamo che è fiorentino, classe 1992, e che è un manager in diversi ...

