Formula 1 | rivelazione assurda su Charles Leclerc | che sorpresa per i tifosi

(Di mercoledì 10 agosto 2022)1, arriva ancora unasu: grandeper i numerosissimidella Rossa e del monegasco. Nonostante le tantissime delusioni in questo particolarissimo Mondiale 2022, idella Ferrari non vedono l’ora che finisca questa lunga pausa estiva. Tra un paio di settimane, il circus si sposterà in Belgio dove Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Virgilio Sport

...principale dello Yasalam After - Race Concert sabato 19 novembre al GRAN PREMIO DI1 ETIHAD ... L'annuncio fa seguito alladi marzo che il trio Swedish House Mafia, candidato a ...ROMA - Per quasi un mese non s'è parlato che di lui. Prima, comedegli allenamenti nel ritiro estivo. Poi, come enfant prodige della Nazionale. Quasi un'...- Olanda 1 - 0 MOTORI -1 ... Schumacher, le rivelazioni dell'ex manager Weber: "Sono stato allontanato" Logan Sargeant farà il suo debutto sulla monoposto di Formula 1 il 21 ottobre nelle FP1 del GP Stati Uniti ad Austin, Texas. La Williams ha annunciato ...Formula 1, grossi cambiamenti in casa Ferrari Mattia Binotto svela tutto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Formula 1, caos Ferrari: la rivelazione di Charles Leclerc spaventa i tifosi. I tifosi della F ...