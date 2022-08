(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il monitoraggio. Il tasso di incidenzasettimana 3-9 agosto è di 293 nuovi casi per 100 mila abitanti, contro i 419 della scorsa settimana. L’indice di trasmissibilità resta sotto la soglia critica, calano deiordinari e sono sostanzialmente stabili quelli in Terapia Intensiva. «L’uso delle mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che costa poco e aiuta a contenere i contagi e il rischio di malattia. Quarta dose, i soggetti fragili non aspettino l’autunno ma procedano subito».

5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... Ad essere coinvolticampagna testimonial d'eccezione come Enrico Camanni (scrittore, ...... al quale il portacolori delle Fiamme Oro si presenterà inevitabilmente in condizioni precarie a causa dei recenti problemi di salute dovuti al. La consolazione, se possibile, è che... Covid, nella Bergamasca curva e ricoveri in discesa: i dati settimanali dell'Ats Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 31.703 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid ...I ricercatori hanno studiato gli effetti sui macachi: "È una scoperta che permette di sviluppare vaccini migliori" ...