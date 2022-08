Covid, contagi e morti: ultimo report Oms (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano, 10 ago. (Adnkronos Salute)() - contagi Covid sostanzialmente stabili (+3%) in 7 giorni a livello globale, con oltre 6,9 milioni di nuovi casi segnalati, e un calo del 9% dei nuovi decessi che si attestano a oltre 14mila. E' quanto riporta il bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 1-7 agosto. Complessivamente, da inizio pandemia salgono a quasi 582 milioni i contagi confermati e a oltre 6,4 milioni i morti. La regione europea segna una riduzione sia dei nuovi casi (oltre 1,9 milioni, -7%) sia dei nuovi decessi (oltre 4.700, -15%), con l'Italia che riporta un calo di oltre un quarto sul fronte dei contagi e di oltre il 10% per le morti. Il numero di nuovi casi settimanali è salito nella regione Pacifico occidentale (+29%), mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Milano, 10 ago. (Adnkronos Salute)() -sostanzialmente stabili (+3%) in 7 giorni a livello globale, con oltre 6,9 milioni di nuovi casi segnalati, e un calo del 9% dei nuovi decessi che si attestano a oltre 14mila. E' quanto riporta il bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 1-7 agosto. Complessivamente, da inizio pandemia salgono a quasi 582 milioni iconfermati e a oltre 6,4 milioni i. La regione europea segna una riduzione sia dei nuovi casi (oltre 1,9 milioni, -7%) sia dei nuovi decessi (oltre 4.700, -15%), con l'Italia che riporta un calo di oltre un quarto sul fronte deie di oltre il 10% per le. Il numero di nuovi casi settimanali è salito nella regione Pacifico occidentale (+29%), mentre ...

repubblica : L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - infoitestero : Covid, un morto e 220 contagi in Molise. Altri 3 ricoveri in ospedale - infoitestero : Termoli, Isernia, Campobasso: Covid: nel Molise 144 guariti e 261 contagi - infoitestero : Termoli, Isernia, Campobasso: Covid: nel Molise 263 guariti e 201 contagi - infoitestero : Covid, il calo dei casi si sta fermando: «Contagi crescono in due Regioni». Nuova ondata in arrivo a settembre -