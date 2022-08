Barbara D’Urso elogia Soleil Sorge, ma dice una cosa fuori luogo: scoppia il caos sul web (Di mercoledì 10 agosto 2022) Recentemente, Barbara D’Urso ha partecipato ad un evento, ovvero Alessandro Awards 2022, in cui ha speso delle parole molto belle per Soleil Sorge. Quest’ultima si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo, dimostrando di essere determinata e pronta a tutto pur di realizzare i suoi obiettivi. Questa sua grinta è stata notata e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 agosto 2022) Recentemente,ha partecipato ad un evento, ovvero Alessandro Awards 2022, in cui ha speso delle parole molto belle per. Quest’ultima si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo, dimostrando di essere determinata e pronta a tutto pur di realizzare i suoi obiettivi. Questa sua grinta è stata notata e L'articolo proviene da KontroKultura.

zazoomblog : Soleil Sorge Barbara D’Urso la definisce così e alcuni fan non gradiscono: la Sorge spegne ogni polemica - #Soleil… - prangipopani : @cigicigici @_mariells Moscondoro nemmeno con un faro in stile Barbara d'urso, potresti illuminarti!! Si chiamano l… - MaugeriArianna : @Valentina882022 Si sa che barbara d urso si regge ad onnipotente e lo fa in maniera subdola, sminuendo e rimettend… - GossipItalia3 : Barbara D’Urso in bianco stupisce i follower: col suo fisico da urlo sembra una sirena #gossipitalianews - infoitcultura : Barbara d’Urso si espone su Soleil: il discorso scatena la bufera -