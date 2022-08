WWE: Due stelle di NXT incluse nel torneo per i Women’s Tag Team Championships (Di martedì 9 agosto 2022) Con l’avvento di Triple H al comando del Team creativo della WWE stiamo assistendo a delle sorprese durante tutti gli show della compagnia. La più recente è sicuramente il ritorno di Karrion Kross a SmackDown, ma anche nello show rosso non mancano nelle novità: una su tutte, durante la scorsa puntata di Raw, l’annuncio di Nikkita Lyons e Zoey Stark come partecipanti al torneo per i Women’s Tag Team Championships. Una grande opportunità Durante la puntata dello show rosso andata in onda questa notte abbiamo assistito al debutto ufficiale nel main roster per Dakota Kai che, in coppia con Iyo Sky, ha superato il primo turno del torneo sconfiggendo Tamina e Dana Brooke. Le due, in semifinale, affronteranno le vincenti del match tra Nikki A.S.H e Doudrop vs. Asuka e Alexa ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022) Con l’avvento di Triple H al comando delcreativo della WWE stiamo assistendo a delle sorprese durante tutti gli show della compagnia. La più recente è sicuramente il ritorno di Karrion Kross a SmackDown, ma anche nello show rosso non mancano nelle novità: una su tutte, durante la scorsa puntata di Raw, l’annuncio di Nikkita Lyons e Zoey Stark come partecipanti alper iTag. Una grande opportunità Durante la puntata dello show rosso andata in onda questa notte abbiamo assistito al debutto ufficiale nel main roster per Dakota Kai che, in coppia con Iyo Sky, ha superato il primo turno delsconfiggendo Tamina e Dana Brooke. Le due, in semifinale, affronteranno le vincenti del match tra Nikki A.S.H e Doudrop vs. Asuka e Alexa ...

