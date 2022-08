WhatsApp: novità importanti e aggiornamenti in arrivo, l'annuncio di Zuckerberg (Di martedì 9 agosto 2022) novità importanti per WhatsApp. Le ha annunciate direttamente il fondatore e ceo di Meta Mark Zuckerberg. Lo ha fatto con un post apparso sul suo profilo Facebook che anticipa il fatto che i cambiamenti riguarderanno la questione privacy. Gruppi WhatsApp, uscire senza che gli altri se ne accorgano? Presto, in base a quanto rivelato da Zuckerberg, si potrà uscire da un gruppo senza l'azione sia notificata. Probabile il riferimento al fatto che, uscendo da una chat multipla, la piattaforma rivela ai notificanti l'uscita da parte di un componente della conversazione. Da ora in avanti, dunque, potrebbe essere possibile uscire fuori dai gruppi senza che questo venga notificato. L'unica possibilità per censire la presenza di qualcuno diventerebbe andare a controllare l'elenco dei ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 agosto 2022)per. Le ha annunciate direttamente il fondatore e ceo di Meta Mark. Lo ha fatto con un post apparso sul suo profilo Facebook che anticipa il fatto che i cambiamenti riguarderanno la questione privacy. Gruppi, uscire senza che gli altri se ne accorgano? Presto, in base a quanto rivelato da, si potrà uscire da un gruppo senza l'azione sia notificata. Probabile il riferimento al fatto che, uscendo da una chat multipla, la piattaforma rivela ai notificanti l'uscita da parte di un componente della conversazione. Da ora in avanti, dunque, potrebbe essere possibile uscire fuori dai gruppi senza che questo venga notificato. L'unica possibilità per censire la presenza di qualcuno diventerebbe andare a controllare l'elenco dei ...

