Wanda Nara e Mauro Icardi: “Lei ha un flirt con un altro calciatore, oltretutto sposato” (Di martedì 9 agosto 2022) Il tradimento di Icardi con la modella China Suarez l’aveva mandata su tutte le furie. Poi lo aveva perdonato. Adesso, però, sotto i riflettori del gossip è finita lei, Wanda Nara. Secondo quanto riportato dai media argentini, infatti, la procuratrice avrebbe tradito il compagno con un altro calciatore. L’identità dell’amante non è ancora nota e la coppia, venuta a conoscenza delle voci, ha pubblicato, su Instagram, delle romantiche foto per smentire la notizia. “Sto preparando le cose per il divorzio perché non ne posso più”, aveva dichiarato la showgirl in un audio di pochi giorni fa, inviato a una collaboratrice. Alla luce delle ultime indiscrezioni, dunque, la rottura definitiva potrebbe essere vicina. A lanciare la bomba Lucas Bertero, conduttore del programma ‘A la tarde’: “Wanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Il tradimento dicon la modella China Suarez l’aveva mandata su tutte le furie. Poi lo aveva perdonato. Adesso, però, sotto i riflettori del gossip è finita lei,. Secondo quanto riportato dai media argentini, infatti, la procuratrice avrebbe tradito il compagno con un. L’identità dell’amante non è ancora nota e la coppia, venuta a conoscenza delle voci, ha pubblicato, su Instagram, delle romantiche foto per smentire la notizia. “Sto preparando le cose per il divorzio perché non ne posso più”, aveva dichiarato la showgirl in un audio di pochi giorni fa, inviato a una collaboratrice. Alla luce delle ultime indiscrezioni, dunque, la rottura definitiva potrebbe essere vicina. A lanciare la bomba Lucas Bertero, conduttore del programma ‘A la tarde’: “...

