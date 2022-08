Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 19:15 (Di martedì 9 agosto 2022) Viabilità DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO CODE SULLA VIA LAURENTINA A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI, ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA BELLOSGUARDO, A COLLE DEI PINI, NELLE DUE DIREZIONI. PIU’AVANTI PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI TOR SAN LORENZO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA DISAGI SULLA VIA APPIA, PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL GRA. LAVORI IN CORSO, CON RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA CASSIA BIS. AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VITERBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA CODE PER IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022)DELL’ 9 AGOSTOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO CODE SULLA VIA LAURENTINA A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI, ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA BELLOSGUARDO, A COLLE DEI PINI, NELLE DUE DIREZIONI. PIU’AVANTI PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI TOR SAN LORENZO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA DISAGI SULLA VIA APPIA, PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL GRA. LAVORI IN CORSO, CON RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA CASSIA BIS. AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VITERBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA CODE PER IL TRASPORTO ...

