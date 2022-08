UFFICIALE – Cremonese, ecco Escalante dalla Lazio (Di martedì 9 agosto 2022) Cremonese letteralmente scatenata sul mercato: dopo l’acquisto del giovane difensore Aiwu, ecco Gonzalo Escalante dalla Lazio. Così, il tecnico Massimiliano Alvini si è assicurato un elemento di esperienza per il centrocampo. Cremonese-Escalante, l’accordo L’argentino è passato ai grigiorossi in prestito con diritto di riscatto, ma le cifre non sono state rese note. Reduce dall’esperienza all’Alavés, il classe 1993 non riesce ad evitare la retrocessione dei Babazarros, pur avendo siglato 5 reti nella seconda parte di stagione. Dal 2015 al 2020 è una colonna dell’Eibar, con 164 presenze e 10 centri in Liga. Le buone prestazioni convincono i biancocelesti ad ingaggiarlo. Tuttavia, all’Olimpico non ha mai modo di eccellere, finendo presto ai margini della rosa. Poco ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 9 agosto 2022)letteralmente scatenata sul mercato: dopo l’acquisto del giovane difensore Aiwu,Gonzalo. Così, il tecnico Massimiliano Alvini si è assicurato un elemento di esperienza per il centrocampo., l’accordo L’argentino è passato ai grigiorossi in prestito con diritto di riscatto, ma le cifre non sono state rese note. Reduce dall’esperienza all’Alavés, il classe 1993 non riesce ad evitare la retrocessione dei Babazarros, pur avendo siglato 5 reti nella seconda parte di stagione. Dal 2015 al 2020 è una colonna dell’Eibar, con 164 presenze e 10 centri in Liga. Le buone prestazioni convincono i biancocelesti ad ingaggiarlo. Tuttavia, all’Olimpico non ha mai modo di eccellere, finendo presto ai margini della rosa. Poco ...

