Svezia e Finlandia nella Nato | Biden firma il via libera all' ingresso | «Così l' Alleanza è più forte»

lucianonobili : Oggi a @Montecitorio votiamo un atto storico: l’adesione di #Svezia e #Finlandia alla #Nato, contro la Russia di Pu… - MarcoDreosto : Il centrodestra è vero garante del posizionamento ancorato all’Occidente del nostro Paese. È la sinistra che in Ita… - riotta : Verdi e Sinistre sbagliano a opporsi e votare contro Svezia e Finlandia nella @NATO I due paesi vogliono solo difen… - arcanodavvero : RT @SkyTG24: Biden firma la ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato - mattinodipadova : Biden firma la ratifica di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia: “Vigili contro ogni minaccia” -

Il presidente americano Joe Biden ha firmato oggi il documento di ratifica dell'adesione dialla Nato , dopo il voto favorevole del Senato. È un momento 'spartiacque per l'Alleanza, per una maggiore stabilità della sicurezza non solo in Europa e gli Stati Uniti, ma nel ...Il presidente Usa, Joe Biden, ha firmato i documenti che ratificano l'adesione dialla Nato. Dopo aver firmato, Biden ha passato la penna all'ambasciatore die un'altra penna al rappresentante della. L'ingresso dei due Paesi nordici nell'alleanza ...Il presidente statunitense Joe Biden ha firmato il trattato che approva l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella NATO. «La NATO si è dimostrata un'alleanza indispensabile per il mondo di oggi e ...Il presidente americano Joe Biden ha firmato oggi il documento di ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, dopo il voto favorevole del Senato. È un ...