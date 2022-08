Sindaco di Como choc: “Gli immigrati irregolari mandiamoli in Barbagia” (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – “Gli immigrati irregolari? Andrebbero ospitati in Barbagia”. Sono le parole choc di Alessandro Rapinese, Sindaco di Como, che hanno inevitabilmente scatenato una bufera politica. Se io fossi il legislatore non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola. E mentre si attende che vengano rimpatriati, ci sono ampie zone deserte della Barbagia che potrebbero ospitarli”, ha dichiarato Rapinese. Le reazioni alle parole del Sindaco di Como Il primo cittadino comasco ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la notizia di uno stupro subito da una donna a Como, lo scorso fine settimana, e per il quale è stato arrestato un pachistano irregolare. L’uscita di Rapinese ha suscitato l’immediata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – “Gli? Andrebbero ospitati in”. Sono le paroledi Alessandro Rapinese,di, che hanno inevitabilmente scatenato una bufera politica. Se io fossi il legislatore non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola. E mentre si attende che vengano rimpatriati, ci sono ampie zone deserte dellache potrebbero ospitarli”, ha dichiarato Rapinese. Le reazioni alle parole deldiIl primo cittadino comasco ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la notizia di uno stupro subito da una donna a, lo scorso fine settimana, e per il quale è stato arrestato un pachistano irregolare. L’uscita di Rapinese ha suscitato l’immediata ...

