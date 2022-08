Rocca Priora. Record di partecipazione alla processione della Madonna della Neve: emozioni e stupore per la nevicata finale (Di martedì 9 agosto 2022) Cronache Cittadine Rocca Priora (Anna Maria Pesce – Luciana Vinci) – La Madonna della Neve – Santa Maria ad Nives festeggiata in tutto L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 9 agosto 2022) Cronache Cittadine(Anna Maria Pesce – Luciana Vinci) – La– Santa Maria ad Nives festeggiata in tutto L'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Rocca Priora. Record di partecipazione alla processione della Madonna della Neve: emozioni e stupore per la nevicat… - infoitinterno : Rocca Priora. La “Rocca” più alta dei Castelli Romani torna a rivivere il miracolo della nevicata ad Agosto - LavoroLazio_com : Acea Ato 2: giovedì 11 agosto sospensione idrica a Rocca Priora Acea Ato 2 comunica che per effettua... - LavoroLazio_com : A Rocca Priora le celebrazioni in onore della Madonna della Neve Rocca Priora ha festeggiato la consueta ... - LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: Neve d'agosto stasera a Rocca Priora Tradizione e devozione ma anche gastronomia e arte nelle celebrazioni di Santa M… -