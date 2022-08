leggoit : Rapisce il figlio di 6 anni, mamma in fuga da 20 giorni. I messaggi all'ex: «Manda soldi o il bimbo dorme in strada» - periodiciweb : RAPISCE IL FIGLIO E FUGGE DALLA COMUNITA' - CorriereRomagna : 'Rapisce' il figlio e fugge dalla comunità - - strakuenzu : @NetflixIT Luther. Lo psicopatico che rapisce una donna minacciando di uccidere il figlio. E la mette in un baule. Agghiacciante. -

Da 20 giorni non si hanno più notizie di una mamma che ha 'rapito' dalla comunità del cesenate, dov'era entrata poche ore prima per ordine del Tribunale dei Minorenni di Bologna, il figlio di 6 anni. Unico ad avere contatti è il padre del ragazzino cui la donna, via mail, chiede quasi quotidianamente dei soldi 'per non far dormire il bambino in una stazione o su una panchina'. Ha rapito il figlio di 6 anni e adesso vaga in giro per l'Europa per evitare di essere rintacciata. E ogni giorno ricatta il padre del piccolo: «Mandaci i soldi se no nostro figlio dovrà dormire in stazione o su una panchina in mezzo alla strada».