Prato | droga servita sui vassoi Arrestato titolare e chiuso il locale - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 9 agosto 2022) Una volante della polizia Ketamina suiin undiil gestore e sospesa l' attività per 15 giorni . L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta sabato 6 agosto su ...

LA NAZIONE

L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta sabato 6 agosto su disposizione della questura di. Nel locale di via Galcianese circolava la 'della fatica', dai controlli effettuati dalla ...Agli avventori, oltre a bevande e snack, veniva offerta anche sostanza stupefacente, distribuita sui vassoi del locale. E' quanto scoperto nel pomeriggio di sabato scorso 6 agosto dai poliziotti delle ... Prato, droga servita sui vassoi. Arrestato titolare e chiuso il locale Prato, 9 agosto 2022 - Ketamina sui vassoi in un locale di Prato, arrestato il gestore e sospesa l' attività per 15 giorni . L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta sabato 6 agosto su disposiz ...PRATO: Esercizio chiuso e titolare arrestato nell'attività di intrattenimento dove nei privé si servivano somministrazioni molto particolari ...