Poggioreale | 40enne si toglie la vita in carcere Ciambriello e Ioia | “Ogni suicidio | una sconfitta”

(Di martedì 9 agosto 2022) Francesco Iovine, 43 anni, detenuto per piccoli reati con fine pena 2024, si è suicidato domenica pomeriggio nel reparto SAI (Servizio Sanitario Integrato) deldi. Siamo al quartoin Campania dall'inizio dell'anno. Lo rendono noto il Garante Campano dei detenuti Samuelee quello comunale Pietro, che in mattinata si sono recati aldial secondo piano del reparto SAI dove è avvenuto il: "Francesco era entrato nel novembre 2021 anel reparto per gli ammalati: era anoressico, pesava 43 kg. Durante la sua permanenza più di una volta era stato portato per visite specialistiche al Caldarelli. Rifiutava spesso la nutrizione ...