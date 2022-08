Per la prima volta in Cina arrivano i robotaxi con il big tech Baidu (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Per la prima volta in Cina le persone potranno prendere un taxi a guida autonoma: senza che ci sia nessuno al volante e senza neanche la limitazione dell'obbligo di un operatore seduto accanto al guidatore (che non c'è), per intervenire in caso di emergenza. A vincere la gara per fornire al pubblico servizi di ride-hailing robotaxi è stata Baidu, Big tech che possiede il primo motore di ricerca del paese e la più grande flotta di auto a guida autonoma in Cina. I permessi, rilasciati dal comune sud-occidentale di Chongqing e dalla città centrale di Wuhan, consentono ai robotaxi commerciali di offrire corse al pubblico senza autisti e sono entrati in vigore lunedì. Le prime città coinvolte "Questi permessi hanno un profondo significato per ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Per lainle persone potranno prendere un taxi a guida autonoma: senza che ci sia nessuno al volante e senza neanche la limitazione dell'obbligo di un operatore seduto accanto al guidatore (che non c'è), per intervenire in caso di emergenza. A vincere la gara per fornire al pubblico servizi di ride-hailingè stata, Bigche possiede il primo motore di ricerca del paese e la più grande flotta di auto a guida autonoma in. I permessi, rilasciati dal comune sud-occidentale di Chongqing e dalla città centrale di Wuhan, consentono aicommerciali di offrire corse al pubblico senza autisti e sono entrati in vigore lunedì. Le prime città coinvolte "Questi permessi hanno un profondo significato per ...

gippu1 : Compie oggi 25 anni il Trofeo Birra Moretti, la cui prima edizione andava in scena a Udine l'#8agosto 1997. Breve t… - lorepregliasco : Una nota per non rischiare di sovrastimare quello che sta accadendo in queste ore: la grandissima parte dell'eletto… - borghi_claudio : In preparazione la seconda parte dello spiegoncino su #comesivota. La prima la trovate qui ?? Votate chi volete ma v… - iris_versari : @emmemme03 scusa ero andata a fare qualcosa in casa. ora sarete arrivati a destinazione. per fare la salita, avevam… - MaryAngyP : @covrtana Hai ragione, però sono sicura che prima o poi le cose andranno meglio anche per noi ???? -