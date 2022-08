Padel | aumentano gli infortuni | i consigli dell’esperto per prevenirli

(Di martedì 9 agosto 2022) Ilè uno degli sport che negli ultimi anni ha fatto registrare una maggiore crescita quanto a numero di appassionati. Tra gli amatori sono in aumento però anche gli, che colpiscono soprattutto la popolazione tra 35 e 55 anni. I traumi legati alriguardano soprattutto gomito (20%), caviglia (19%), rachide lombare (14%), spalla e ginocchio (12%). La propensione a incorrere in uno è proporzionalmente più alta con l’aumentare dell’età e della massa corporea.Un aiuto ai giocatori digiunge al prof. Paolo Arrigoni, medico del team della prima Clinica ortopedica dell’azienda socio sanitaria territoriale Gaetano Pini-Cto di Milano, appassionato di questo sport, il quale diffonde alcuniper cercare di evitare traumi o lesioni.Innanzitutto, il dott. ...

infoitsport : Padel, aumentano gli infortuni - sportal_it : Padel, aumentano gli infortuni: il parere dell'esperto su come evitarli -

Mi-Lorenteggio

Incasso da 700 mila euro per l'Italy Major PremierBinaghi esprime la sua soddisfazione ... nel 2020, il rapporto tra le aziende irregolari e quelle ispezionate (pari, all'86,57%) ei ...... tennis,, palestra, yoga, scuola allievi tennis, preparazione agonistica, campus estivi, corsi di nuoto e molto altro. Verso sera al Bistrot I Faggi sono stati accolti gli ospiti per un ... Padel, aumentano gli infortuni - MI-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA LOMBARDIA Nato negli anni Sessanta in Messico, il padel è diventato una mania anche in Italia dove nel giro di pochi anni è aumentato esponenzialmente il numero di giocatori, di campi e anche di fortuni conness ...Il padel è nato negli anni Sessanta in Messico, ma solo oggi ha appassionato l’Europa, dove si registra un aumento esponenziale di giocatori e di campi. Di conseguenza, anche i traumi connessi alla pr ...