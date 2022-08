Morto Reinetti | assistente coppia | storia più longeva d' Italia

(Di martedì 9 agosto 2022) "Con Gianni se ne va un simbolo per le nuove generazioni, di cui però resta l'esempio. La memoria che ci resta è quella di continuare a lottare per una società migliore". Così Stefano Francescon, ...

Così Stefano Francescon, assistente di Gianniieri. Con Franco Perrello,fu parte nel 2016 della prima coppia unita civilmente a Torino e Francescon è stato da allora il loro ...All'età di 85 anni èieri sera Gianni, il 6 agosto 2016 formò con Franco Perrello la prima coppia omosessuale unita civilmente a Torino. In quell'occasione a celebrare la cerimonia fu la sindaca Chiara ...Gianni Reinetti il 6 agosto 2016 si unì civilmente a Franco Perrello: i due, insieme da oltre mezzo secolo, formarono la prima coppia omosessuale registrata a Torino. A celebrare la cerimonia fu la si ..."Con Gianni se ne va un simbolo per le nuove generazioni, di cui però resta l'esempio. La memoria che ci resta è quella di continuare a lottare per una società migliore". Così Stefano Francescon, assi ...