Masters 1000 Montreal 2022 | Carreno Busta travolge un opaco Berrettini

(Di martedì 9 agosto 2022) Si ferma subito il cammino di Matteoneldi. Il romano è stato nettamente sconfitto dallo spagnolo Pabloin due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Il numero ventitré del mondo è stato perfetto,ndo il giocatore italiano che non è davvero mai riuscito ad entrare in partita. Matteo ha faticato tantissimo con il servizio, non riuscendo ad incidere come suo solito. Solo il 59% di prime in campo, ma soprattutto enormi problemi con la seconda per, che ha ottenuto appena il 28% dei punti con questo colpo. Sono ventitré gli errori non forzati dell’italiano contro i soli sette dello spagnolo, che ha ottenuto anche più vincenti dell’azzurro (diciannove contro ...