Maltempo Campania: fiume d'acqua in strada a Monteforte Irpino, auto trascinate da corrente (Di martedì 9 agosto 2022) Le forti piogge che si sono abbattute martedì pomeriggio in Campania, hanno colpito duramente l'Avellinese. In particolar modo Monteforte Irpino, dove un fiume d'acqua ha invaso gran parte della città. Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022) Le forti piogge che si sono abbattute martedì pomeriggio in, hanno colpito duramente l'Avellinese. In particolar modo, dove und'ha invaso gran parte della città.

