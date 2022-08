La Procura FIGC apre un’indagine su Berardi (Di martedì 9 agosto 2022) Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico Berardi. Lo riporta l’Ansa citando ambienti federali. Finisce così sul tavolo della Procura la vicenda che ha visto protagonista il giocatore del Sassuolo nella lite con alcuni tifosi che ieri dopo la partita di Coppa Italia con il Modena lo insultavano: Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 agosto 2022) Iltore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico. Lo riporta l’Ansa citando ambienti federali. Finisce così sul tavolo dellala vicenda che ha visto protagonista il giocatore del Sassuolo nella lite con alcuni tifosi che ieri dopo la partita di Coppa Italia con il Modena lo insultavano: Calcio e Finanza.

