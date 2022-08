Inter, Gazzetta: “Skriniar verso la cessione, ma Marotta tenta di trattenerlo” (Di martedì 9 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta in casa Inter non tira una buona aria con la difesa e il mercato ancora davvero aperto. “E Akanji Se davvero Skriniar dovesse andare a guadagnare i 7,7 milioni promessi a Parigi, allora l’Inter tenterebbe subito di raccogliere i frutti di un lavoro che prosegue in queste ore: beffata su Bremer, abbandonato Milenkovic, è Akanji l’ultimo obiettivo sensibile. Le mosse sul 27enne svizzero di origine nigeriane, valutato 20 milioni, in scadenza 2023 e ormai fuori squadra a Dortmund, non dipenderanno solo dal destino dello slovacco. Con i soldi dell’eventuale cessione di Skriniar, potrebbe essere lui a riempire in tempi brevi il buco nella difesa. Se invece lo slovacco restasse (per la gioia di molti) e i ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Come riporta ad oggi lain casanon tira una buona aria con la difesa e il mercato ancora davvero aperto. “E Akanji Se davverodovesse andare a guadagnare i 7,7 milioni promessi a Parigi, allora l’tenterebbe subito di raccogliere i frutti di un lavoro che prosegue in queste ore: beffata su Bremer, abbandonato Milenkovic, è Akanji l’ultimo obiettivo sensibile. Le mosse sul 27enne svizzero di origine nigeriane, valutato 20 milioni, in scadenza 2023 e ormai fuori squadra a Dortmund, non dipenderanno solo dal destino dello slovacco. Con i soldi dell’eventualedi, potrebbe essere lui a riempire in tempi brevi il buco nella difesa. Se invece lo slovacco restasse (per la gioia di molti) e i ...

