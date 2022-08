F1, Hamilton: “All’inizio non mi sentivo accettato nel circus” (Di martedì 9 agosto 2022) Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato dei suoi primi anni nel circus: “All’inizio non mi sentivo il benvenuto e non mi sentivo accettato. Non ho mai amato le regole, non volevo che qualcuno mi dicesse cosa fare. Norma anti-gioielli? La gente ama avere potere e farlo valere. Chiaramente è una direttiva contro di me, sono l’unico che indossa i gioielli. Nella conferenza stampa stampa di Miami sono andato apposta con tutti i gioielli che avevo“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato dei suoi primi anni nel: “non miil benvenuto e non mi. Non ho mai amato le regole, non volevo che qualcuno mi dicesse cosa fare. Norma anti-gioielli? La gente ama avere potere e farlo valere. Chiaramente è una direttiva contro di me, sono l’unico che indossa i gioielli. Nella conferenza stampa stampa di Miami sono andato apposta con tutti i gioielli che avevo“. SportFace.

